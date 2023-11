Aufarbeitung von Missbrauch in Kurheimen

Bad Salzdetfurth. Es ist ein dunkles Kapitel in der Nachkriegsgeschichte: Zwischen 1945 und 1980 wurden Millionen Kinder zum Aufpäppeln ohne ihre Eltern zur Kur an die See oder ins Gebirge geschickt. Viele erlebten in den Erholungsheimen seelische und körperliche Misshandlungen und kehrten traumatisiert zurück. Auch der niedersächsische Kurort Bad Salzdetfurth war ein Ziel der Kinderverschickung.

Hier kommen von diesem Donnerstag bis Sonntag Betroffene und Wissenschaftler zum Bundeskongress „Aufarbeitung Kinderverschickung“ zusammen. Unter anderem werden drei Betroffene von ihren Erlebnissen als Kurkinder im Waldhaus in Bad Salzdetfurth berichten, wie die Veranstalter mitteilten.

In dem Heim wurde 1969 innerhalb weniger Monate ein Dreijähriger von drei sechsjährigen Jungen totgeprügelt, ein Siebenjähriger erstickte an Erbrochenem und ein Mädchen starb infolge einer Infektion. Bei allen Todesfällen könne man zumindest ansatzweise Fahrlässigkeit unterstellen, heißt es in einer Studie, die die Diakonie dazu in Auftrag gab.

