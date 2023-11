Übergriff auf Schülerin: Polizei sucht Verdächtigen

Nach einem Übergriff auf eine Schülerin bei Diepholz sucht die Polizei einen Verdächtigen. Der Unbekannte soll am Mittwochvormittag gegenüber einer Schülerin einer weiterführenden Schule in Damme in der Nähe des Dümmer See übergriffig geworden sein, aber dann von ihr abgelassen haben, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Schülerin sei nicht verletzt worden; der Angreifer sei flüchtig.