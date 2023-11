Neues Forschungszentrum für KI in der Medizin entsteht

Künstliche Intelligenz gegen Krankheiten - in Niedersachsen soll ein neues Forschungszentrum für KI und kausale Methoden in der Medizin entstehen. Forschende der Informatik und Medizin aus Hannover, Göttingen und Braunschweig entwickeln darin innovative Methoden und Anwendungen, wie die Leibniz Universität in der Landeshauptstadt am Mittwoch mitteilte. Das Wissenschaftsministerium und die Volkswagen-Stiftung stellen dafür in den nächsten fünf Jahren 15 Millionen Euro bereit.