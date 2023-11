Brennender Reifen: Polizei sucht Zeugen und prüft Schreiben

Nachdem Vermummte in Bremen auf einer Straße in der Nähe des Messegeländes mehrere Reifen in Brand gesetzt haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Außerdem sei auf einer Internetplattform ein Bekennerschreiben veröffentlicht worden, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Die Echtheit des Schreibens werde nun von der Sonderkommission Linksextremismus geprüft. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt in dem Fall wegen schweren Landfriedensbruchs.

Die Ermittler suchen nach Zeugen, die am Dienstag oder in den Tagen zuvor verdächtige Personen im Bürgerpark im Bereich der Kreuzung Hollerallee und Findorffallee bemerkt haben. Auch etwa Lieferwagen, aus denen möglicherweise Reifen entladen wurden, könnten Zeugen aufgefallen sein, hieß es.

Am späten Dienstagnachmittag waren nach Polizei-Angaben mehrere Vermummte auf die Fahrbahn der Hollerallee gerannt und hatten dabei brennende Pyrotechnik sowie Molotowcocktails geworfen. Anschließend hätten die Maskierten mitgebrachte Reifen als Straßenbarrikaden aufgeschichtet und angezündet. Die Täter flüchteten dann unerkannt.

Die Polizei fand bereits am Dienstagabend in der Nähe ein Bekennerschreiben mit dem Titel „Space Tech Euro verhindern, gegen Krieg, für autonome Klimabewegung“. Auf dem Bremer Messegelände wurde am Abend in der Nähe eine Raumfahrt-Fachmesse eröffnet.

