Eine Million Niedersachsen verdienen bis 14 Euro

Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) arbeiten in Niedersachsen rund eine Million Menschen für einen Stundenlohn unter 14 Euro. Das geht aus einer am Mittwoch vorgestellten Untersuchung hervor, die vom Pestel-Institut in Hannover im Auftrag der Gewerkschaft angefertigt wurde. Im Land Bremen sind demnach 94.000 Menschen für einen Stundenlohn unter 14 Euro tätig. Die NGG veranstaltet zurzeit in Bremen ihren Gewerkschaftstag.