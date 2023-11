Ermittlungen nach Verteilung antisemitischer Flugblätter

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium.

Wegen des Verteilens von mutmaßlich antisemitischen Flugblättern an der Universität Oldenburg hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Sie richten sich nach Angaben einer Polizeisprecherin gegen einen 59 Jahre alten Mann, der am Montag beim Verteilen der Flugblätter auf dem Campus gestoppt wurde. Die Flugblätter seien sichergestellt und der Staatsanwaltschaft übergeben worden, die den Inhalt nun überprüfe, sagte die Sprecherin am Mittwoch. Gegen den Mann sei ein Platzverweis ausgesprochen worden. Zuerst hatte die „Nordwest-Zeitung“ berichtet.