Vermummte zünden nahe der Bremer Messe Straßenbarrikaden an

Bremen. Vermummte haben in Bremen auf einer Straße in der Nähe des Messegeländes mehrere Reifen in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Straße musste für den Einsatz ab dem späten Dienstagnachmittag mehrere Stunden komplett gesperrt werden, verletzt wurde niemand. Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt nun wegen schweren Landfriedensbruchs.

Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, fanden die Beamten in der Nähe ein Bekennerschreiben mit dem Titel „Space Tech Euro verhindern, gegen Krieg, für autonome Klimabewegung“. Auf dem Bremer Messegelände wurde am Abend in der Nähe eine Raumfahrt-Fachmesse eröffnet.

Die Gruppe sei gegen 17.30 Uhr auf die Fahrbahn der Hollerallee gerannt und habe dabei brennende Pyrotechnik sowie Molotowcocktails geworfen, hieß es. Anschließend hätten die Maskierten mitgebrachte Reifen als Straßenbarrikaden aufgeschichtet und angezündet. Es sei den Tätern gelungen, unerkannt zu flüchten, teilte die Polizei mit.

