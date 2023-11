Neuer Fall von Blauzungenkrankheit im nördlichen Emsland

Die für Tiere gefährliche Blauzungenkrankheit breitet sich in Niedersachsen weiter aus. Am Dienstag meldete der Landkreis Emsland erneut einen Fall in einer Mutterkuhhaltung. Die Infektion mit dem Blauzungenvirus (BTV) sei amtlich bestätigt. Ende Oktober war der erste Fall im Landkreis Emsland festgestellt worden. Es handelt sich um zwei verschiedene Betriebe.