Land fördert Glasfaser-Ausbau doch weiter

Niedersachsen will den Ausbau von Anschlüssen für schnelles Internet nun doch weiter mit einem Landesanteil fördern. Das kündigten die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen am Dienstag an. Im Jahr 2024 stünden dafür 80 Millionen Euro bereit. Alle vorliegenden Anträge könnten damit bewilligt werden. „Wenn im Laufe des Verfahrens erkennbar ist, dass dafür weitere Mittel benötigt werden, wird auch nachgesteuert“, sagte SPD-Fraktionschef Grant Hendrik Tonne. Die Fraktionen erklärten, es gehe darum, überall schnelles Internet zu ermöglichen, auch auf dem Land.