Antrag auf Fortsetzung der Primatenversuche abgelehnt

Bremen (dpa/lni). Der Bremer Senat hat die Fortsetzung der umstrittenen Affenversuche an der Universität der Hansestadt abgelehnt. Die Belastung der Versuchstiere könne durch den angestrebten Erkenntnisgewinn nicht gerechtfertigt werden und das Versuchsvorhaben sei damit ethisch nicht vertretbar, teilte eine Sprecherin der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz am Dienstag mit. Der Neurowissenschaftler Andreas Kreiter hatte einen Neuantrag auf Fortsetzung der Versuche „Raumzeitliche Dynamik kognitiver Prozesse des Säugetiergehirns“ an Primaten gestellt. Kreiter unternimmt neurologische Studien an Makaken und untersucht dabei Mechanismen, die der Verarbeitung von Information im Gehirn zugrunde liegen.

Die Leiden der Makaken sind aus Sicht der senatorischen Behörde als schwer im Sinne der Europäischen Tierversuchsrichtlinie zu qualifizieren. Die Affen würden bei dem Versuchsvorhaben bereits über Jahre eingesetzt und seien jahrelang den Haltungs- und Versuchsbedingungen sowie den daraus resultierenden Folgen ausgesetzt, begründete der Senat seine Entscheidung. Zu den Versuchen gehörten neben dem regelmäßigen Wasserentzug und der Fixierung im sogenannten Primatenstuhl auch umfangreiche Kopfoperationen. Die klinische Verwendbarkeit des angestrebten Erkenntnisgewinns sei hingegen ungewiss.

Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz hatte auf der Grundlage eines früheren Genehmigungsverfahrens in den Jahren 2022 und 2023 vier Fachgutachten zur Bewertung des Versuchsvorhabens in Auftrag gegeben. In diesem Jahr wurde ein weiterer Sachverständiger beauftragt, unter Auswertung der vier Gutachten die ethische Vertretbarkeit des Versuchsvorhabens einzuschätzen.

Das Verwaltungsgericht Bremen hatte im Februar 2022 entschieden, dass der Neurowissenschaftler weiterhin seine seit 1998 laufenden Affenversuche durchführen darf. Zunächst war es ihm bis zum 30. November 2022 gestattet, die Versuche fortzusetzen. Die jüngste Verlängerung läuft Ende November 2023 aus.

