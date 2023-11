Sechs Schulen für Arbeit gegen Antisemitismus ausgezeichnet

Sechs Schulen in Niedersachsen erhalten eine Auszeichnung für ihre Arbeit gegen Antisemitismus. Die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen und die Schulstiftung im Bistum Osnabrück verleihen am Mittwoch, 22. November, erstmals das ökumenische Gütesiegel „Zusammen gegen Antisemitismus“ an sechs kirchliche Einrichtungen, wie das Bistum Osnabrück am Dienstag mitteilte. Die Auszeichnung wird in der jüdischen Gemeinde in Osnabrück verliehen und geht an die BBS Marienhausschule Meppen, das Gymnasium Marianum Meppen, das Evangelische Gymnasium Nordhorn, die Ursulaschule Osnabrück, die Domschule Osnabrück sowie die Thomas-Morus-Schule Osnabrück.