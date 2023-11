Orkanwarnung: Schmalspurbahnen fahren nicht auf den Brocken

Wegen einer Orkanwarnung fahren die Harzer Schmalspurbahnen an diesem Dienstag nicht auf den Brockengipfel. Die Fahrten der Brockenbahn enden jeweils in Schierke, wie das Unternehmen am Morgen mitteilte. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden auf dem Gipfel Orkanböen bis Windstärke 12 erwartet.