NDR-Umfrage: Rot-Grün in Niedersachsen ohne Mehrheit

Wenn am Sonntag Landtagswahl in Niedersachsen wäre, würde die CDU stärkste Partei werden. Die CDU kommt in einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR Niedersachsen auf 28 Prozent der Stimmen. Die rot-grüne Landesregierung würde ihre Mehrheit verlieren: Die SPD erreichte 26 Prozent der Stimmen - 7,4 Prozentpunkte weniger als bei der Landtagswahl. Die Grünen würden 1,5 Punkte verlieren und 13 Prozent erzielen. Die Umfrage wurde am Dienstag veröffentlicht.