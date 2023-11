Weitere Proteste gegen Schließung von Postbank-Filialen

Ein Schild mit dem Logo der Postbank ist an der Fassade einer Bankfiliale angebracht.

Die Gewerkschaft Verdi ruft wegen der geplanten Schließung von fast der Hälfte der Postbankfilialen erneut zu Protestaktionen auf. Zu übergreifenden Betriebsversammlungen an diesem Dienstag (14.11.) im mittelhessischen Gießen sowie am Donnerstag (16.11.) in Oldenburg erwartet Verdi nach Mitteilung vom Montag jeweils mehrere Hundert Beschäftigte.