Unbekannte hängen verbotene PKK-Plakate auf

Unbekannte haben im Stadtgebiet von Göttingen Dutzende Plakate der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK aufgehängt. Passanten entdeckten Aushänge mit der Aufschrift „Weg mit dem Verbot der PKK“ und dem PKK-Symbol und informierten die Polizei, wie diese am Montag mitteilte. Beamte fanden am Wochenende insgesamt rund 70 aufgeklebte Aushänge an Haltestellenhäuschen, Stromverteilerkästen oder Zigarettenautomaten.