Erste Warnstreiks im Tarifstreit der Landesbeschäftigten

Braunschweig (dpa/lni). Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts der Länder hat die Gewerkschaft Verdi für diesen Montag zu Warnstreiks aufgerufen. Beteiligt seien Beschäftigte der TU Braunschweig und weiterer Hochschulen, von Landesmuseen und Landesbibliotheken, des Studentenwerks, der Straßenbauverwaltung, des Staatstheaters und von weiteren Landeseinrichtungen, teilte Verdi mit. Außerdem würden sich Kollegen der Forstverwaltung anschließen. Am Vormittag ist eine Kundgebung vor dem Braunschweiger Staatstheater und anschließend eine Demonstration geplant.

Warnstreiks sollte es am Montag auch in Oldenburg geben, im Laufe der Woche sind Aktionen unter anderem in Lüneburg, Hannover und Bremen angekündigt.

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder geht es um die Gehälter für bundesweit gut 1,1 Millionen Angestellte. Betroffen wären zudem etwa 1,4 Millionen Beamte, auf die das Ergebnis üblicherweise übertragen wird. Eine dritte Verhandlungsrunde ist ab dem 7. Dezember geplant.

