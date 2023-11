Schreckschuss von Balkon löst Polizeieinsatz aus

Ein Mann hat mit einer Schreckschusspistole von seinem Balkon in Bremen geschossen und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der 36-Jährige sei von Spezialkräften beim Verlassen des Hauses festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zeugen hatten den Notruf gewählt, nachdem sie den Schuss gehört und den Mann beim Hantieren mit einer Waffe beobachtet hatten. In seiner Wohnung fanden die Beamten am Samstagnachmittag eine Schreckschusswaffe und Munition. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.