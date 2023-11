Niedersachsens Grüne gegen schärfere Asylregeln

Die niedersächsischen Grünen haben heftige Kritik an den von den Ministerpräsidenten beschlossenen Verschärfungen im Asylrecht geübt. „Das Ergebnis dieses Treffens ist ehrlich gesagt verheerend“, sagte am Sonntag der Bundestagsabgeordnete Julian Pahlke aus Leer. Es sei menschenverachtend und löse real nicht die Herausforderungen in den Kommunen. Die Beschlüsse verschlechterten das Leben geflüchteter Menschen in Deutschland, aber am Ende werde kein einziger Mensch weniger geflohen sein.