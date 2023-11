Rund um den Flughafen in Braunschweig kann es in den kommenden Tagen ungewöhnlich laut werden. Ursache ist ein Test des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt.

Das Forschungsflugzeug «Istar» vom DLR steht in einem Hangar am Flughafen Braunschweig.

Flughafen Schallmessungen mit Forschungsflugzeug in Braunschweig

Braunschweig (dpa/lni). Am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg kann es in den kommenden Tagen deutlich lauter werden als gewöhnlich. Mit einem Forschungsflugzeug des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) soll die Schallausbreitung getestet werden. Es sei ab Montag „mit einem zeitweilig erhöhten Geräuschpegel“ zu rechnen, teilte das DLR mit.

Im Fokus stehen die Auswirkung von Triebwerkslärm auf die Akustik in der Kabine und die Entwicklung geeigneter Maßnahmen, um den Geräuschpegel zu reduzieren. Das zweiwöchige Programm sehe sowohl Vibrationsuntersuchungen im Hangar als auch Triebwerksläufe vor. Die Testphase beginnt am Montag und dauert bis zum 23. November an.

Das Forschungsflugzeug „Istar“ vom Typ Falcon 2000LX von dem Hersteller Dassault war vor rund dreieinhalb Jahren in Dienst gestellt worden. Es ist mit mehreren Sensoren, Datenerfassungssystemen und Navigationsgeräten ausgestattet. Die Anschaffungskosten lagen bei der Indienststellung bei rund 15 Millionen Euro.

