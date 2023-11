Evakuierung Mögliche Bombenentschärfung in Braunschweig

Wegen einer möglichen Bombenentschärfung müssen in Braunschweig am Sonntag rund 5000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Auch Bahnreisende sind betroffen: Die Fernverkehrszüge sollen umgeleitet werden, sie halten einige Stunden lang auch nicht in Hildesheim, Peine und Helmstedt, wie die Bahn mitteilte.