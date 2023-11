Einstand in Braunschweig: Schernings Wiedersehen mit dem VfL

Was für ein Einstand für Daniel Scherning: Sein erstes Spiel als Trainer von Eintracht Braunschweig erlebt er am Samstag ausgerechnet gegen seinen Ex-Club. Und die Trennung ist noch nicht lange her.

Braunschweig (dpa/lni). Das Zweitliga-Kellerduell zwischen dem Tabellenletzten Eintracht Braunschweig und dem Vorletzten VfL Osnabrück ist vor allem für einen ein ganz spezielles Spiel: Denn Daniel Scherning trifft an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) in seinem ersten Spiel als Braunschweiger Trainer auf seinen ehemaligen Club.

Der 40-Jährige trainierte den VfL von Juli 2021 bis August 2022. In Osnabrück baute er nach dem Zweitliga-Abstieg 2021 eine völlig neue Mannschaft auf. Sein Wechsel zu Arminia Bielefeld war im Nachhinein ein Fehler.

„Wenn ich die Mannschaft durchgehe, haben glaube ich noch 15 Spieler unter mir gespielt und sind auch von mir mit transferiert worden“, sagte Scherning über das Wiedersehen mit den Osnabrückern. „Natürlich gab es auch Reaktionen aus der Mannschaft in meine Richtung. Die Richtung war: Glückwunsch - aber erst ab Sonntag.“

Bei seiner ersten Pressekonferenz in Braunschweig widersprach Scherning Berichten, er habe es sich durch seinen abrupten Wechsel nach Bielefeld mit vielen in Osnabrück verscherzt. „Es gab schon eine Verabschiedung von der Mannschaft, auch wenn der Wechsel - so ist das manchmal im Sport - relativ schnell passieren musste“, sagte er. „Der VfL hat mit der Entscheidung für Tobias Schweinsteiger alles richtig gemacht. Er ist unter ihm aufgestiegen und hat sich auch in dieser Saison weiterentwickelt.“

