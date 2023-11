Scheunenbrand in Twistringen: 100.000 Euro Schaden

Eine Scheune in Twistringen (Landkreis Diepholz) ist in der Nacht zum Samstag komplett niedergebrannt. Dabei entstand auf dem Grundstück eines landwirtschaftlichen Hofs ein Sachschaden von rund 100.000 Euro, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Bewohner des benachbarten Wohnhauses brachten sich unverletzt in Sicherheit.