Grüne ziehen Bilanz nach einem Jahr Regierungsbeteiligung

Ein Jahr nach der Landtagswahl ziehen die Grünen in Niedersachsen bei ihrem Landesparteitag in Osnabrück Zwischenbilanz zu ihrer Regierungsbeteiligung. Dabei geht es unter anderem um den Stand und die Ziele der Energiewende in Niedersachsen.

Osnabrück (dpa/lni). Ein Jahr nach der Landtagswahl ziehen die Grünen in Niedersachsen bei ihrem Landesparteitag in Osnabrück Zwischenbilanz zu ihrer Regierungsbeteiligung. Dabei geht es unter anderem um den Stand und die Ziele der Energiewende in Niedersachsen.

In einem Leitantrag des Landesvorstandes wird unter anderem gefordert, dass Bürgerinnen und Bürger etwa an Windpark-Projekten beteiligt werden sollen. Die Nordseehäfen des Landes sollen zur Drehscheibe für den Import von regenerativ erzeugter Energie und für Windparks auf hoher See werden. Der Wirtschaft sollen Hilfen beim Umstieg von fossiler auf erneuerbare Energie gegeben werden.

Der Bundesvorsitzende der Partei, Omid Nouripour, will am Samstag (14.15 Uhr) eine bundespolitische Rede halten. Außerdem stehen am Wochenende Gremienwahlen auf dem Programm.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen