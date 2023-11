Neue Ausstellungen im Museum Wilhelm Busch

Im Museum Wilhelm Busch in Hannover können Besucher künftig zwei Neue Ausstellungen betrachten. Unter dem Motto „Frierst du schon? Soziale Kälte in warmen Schuhen“ gehen verschiedene Künstler der Frage nach, was den Menschen heutzutage Solidarität bedeutet, teilte das Museum am Freitag mit. Neben Werken von Künstlern aus dem 18. und 19. Jahrhundert steuern auch Studenten und Studentinnen des Studienganges Design und Medien der Hochschule Hannover Bilder zu der Ausstellung bei.