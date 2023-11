Industrie investiert 6,4 Prozent mehr als im Vorjahr

Die niedersächsische Industrie hat im vergangenen Jahr mehr investiert als im Vorjahr. Insgesamt 6,2 Milliarden Euro investierten die Betriebe 2022, wie das Landesamt für Statistik am Freitag in Hannover mitteilte. Das waren 6,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Autoindustrie hingegen investierte 11,5 Prozent weniger, blieb mit gut einem Drittel des Gesamtvolumens dennoch die investitionsstärkste Branche in Niedersachsen.