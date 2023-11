Bremen fördert Akzeptanz sexueller Vielfalt

Für die Anerkennung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in der Gesellschaft schließt sich die Stadt Bremen dem internationalen Netzwerk „Rainbow Cities“ an. „Damit gehen wir einen Schritt weiter auf dem Weg zu einer offenen Gesellschaft, die das Recht aller Menschen akzeptiert, zu sein, wie sie sind, und zu lieben, wen sie lieben“, teilte Sozialsenatorin Claudia Schilling (SPD) am Freitag mit.