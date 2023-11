Werder-Stürmer Ducksch für Nationalmannschaft nominiert

Frankfurt/Main (dpa/lni). Julian Nagelsmann holt für die letzten Länderspiele des Jahres den Werder-Stürmer Marvin Ducksch in den Kreis der Fußball-Nationalmannschaft. Der Bundestrainer nominierte den 29 Jahre alten Angreifer am Freitag als einen von zwei Neulingen neben Torwart Janis Blaswich von RB Leipzig für seine Heimpremiere gegen die Türkei am 18. November in Berlin und das Spiel gegen Österreich in Wien drei Tage später.

„Er hatte keinen leichten Start mit Werder. Aber er hat jetzt wieder eine sehr gute Quote und hat durch seine Leistungen auch die Bremer wieder stabilisiert. Das ist immer ein gutes Zeichen“, sagte Nagelsmann über Ducksch. „Wenn du bei einem Topclub 20 Tore schießt, ist das weniger hoch zu raten, als wenn du bei einem nicht so top gerateten Club viele Tore schießt oder Vorlagen gibst. Er schießt sehr gute Standards und hat einen guten Torabschluss.“

Für Ducksch kommt es bei der Nationalmannschaft zu einem Wiedersehen mit seinem ehemaligen Bremer Sturmpartner Niclas Füllkrug, der im Sommer zu Borussia Dortmund ging. „Er kennt Fülle sehr, sehr gut. Auch das ist sicherlich eine Komponente, die uns helfen kann“, sagte Nagelsmann. „Wir wollen auf dem Weg zur EM einfach einen zweiten, dritten richtigen Stürmer dabeihaben. Und dafür haben wir drei, vier, fünf Kandidaten.“

Ducksch bringe „auch einen guten Grad an Verrücktheit rein, den wir auch brauchen, gerade wenn Spieler von der Bank kommen“, erklärte der Bundestrainer. „Dann kann das sehr, sehr wertvoll sein.“

