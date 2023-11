Scheune gerät in Brand: Hoher Schaden, Ursache unklar

Bei einem Feuer auf einem Bauernhof in Neuenkirchen-Vörden im Landkreis Vechta ist ein Schaden in bis zu sechsstelliger Höhe entstanden. In den frühen Morgenstunden sei eine Scheune in Wenstrup aus zunächst unklarer Ursache in Brand geraten, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Ein Nachbar habe die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer griff nicht auf das Wohnhaus über. In der Scheune wurden Landmaschinen aufbewahrt. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden in hoher fünfstelliger bis niedriger sechsstelliger Höhe.