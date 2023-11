Auto fährt auf Mofa auf und überschlägt sich: Zwei Verletzte

Bei einem Unfall zwischen einem Mofa und einem Auto ist ein 17-Jähriger in Werlte im Landkreis Emsland schwer verletzt worden. Der junge Mann sei am Donnerstagabend in der Gemeinde Lorup mit seinem Mofa unterwegs gewesen, hinter ihm sei ein 18-Jähriger mit einem Auto gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Vermutlich habe der Autofahrer den 17-Jährigen nicht rechtzeitig wahrgenommen - und sei aufgefahren. Der Jugendliche wurde von seinem Zweirad geschleudert und schwer verletzt. Der Wagen des 18-Jährigen überschlug sich, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide kamen ins Krankenhaus.