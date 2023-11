Motorradfahrer wird unter Auto eingeklemmt: Schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Nienburg unter dem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 34-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hannover gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zeugen hatten den Unfall am Mittwochabend beobachtet und leisteten Hilfe.