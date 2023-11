Hannover Rück sieht sich auf Kurs zu Rekordgewinn

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück sieht sich trotz mehrerer teurer Naturkatastrophen auf Kurs zu einem Rekordgewinn im laufenden Jahr. Im dritten Quartal verdiente der Dax-Konzern unter dem Strich gut 439 Millionen Euro und damit fast anderthalbmal so viel wie ein Jahr zuvor, wie er am Donnerstag in Hannover mitteilte. Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz sieht die Hannover Rück daher weiterhin gut aufgestellt, im Gesamtjahr mindestens 1,7 Milliarden Euro zu verdienen. Nach den ersten neun Monaten steht ein Überschuss von 1,4 Milliarden Euro in den Büchern.