VW drosselt erneut E-Auto-Produktion in Zwickau

In der E-Auto-Fabrik von Volkswagen in Zwickau wird erneut ein Teil der Produktion heruntergefahren. Grund seien fehlende Motoren, sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. Die werden aus dem Werk in Kassel bezogen. Aktuell würden dort aber wegen Störungen der Lieferkette weniger der benötigten Elektromotoren produziert, hieß es. Volkswagen wolle den Hochlauf des Modells ID.7 in Emden absichern, so dass die Motoren bevorzugt dorthin geliefert würden - zum Nachsehen des Standorts Zwickau.