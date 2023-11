Unfall Drei Autos in Stapelmoor bei Leer frontal zusammengestoßen

Bei einem Verkehrsunfall im ostfriesischen Stapelmoor sind am Donnerstagmorgen drei Auto frontal zusammengestoßen. Eine Person sei dabei leicht verletzt worden, wie einer Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Ein Autofahrer sei in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit zwei weiteren Fahrzeugen kollidiert. Den ersten Erkenntnissen zufolge habe der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss gestanden. Außerdem sei er vermutlich ohne Führerschein unterwegs gewesen.