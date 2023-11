Eintracht Braunschweig führt soziales Ticket ein

Eintracht Braunschweig will auch finanziell schwächeren Fans den Besuch in seinem Stadion ermöglichen.

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig will auch finanziell schwächeren Fans den Besuch in seinem Stadion ermöglichen. Von sofort an werden bei jedem Heimspiel insgesamt 50 Karten zum Preis von 5 Euro angeboten, wie der Tabellenletzte am Mittwoch mitteilte. Erstmals sollen die Tickets am Samstag (13.00 Uhr/Sky) für die Partie gegen den Vorletzten VfL Osnabrück ausgegeben werden.