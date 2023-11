Stadt will Senioren Auszug aus großen Wohnungen erleichtern

Die Stadt Osnabrück will ein Programm erarbeiten, das älteren Menschen den Auszug aus zu groß gewordenen Wohnungen zugunsten junger Familien erleichtern soll. Der Stadtrat habe grünes Licht gegeben für das Pilotprojekt „Umzug im Quartier“, sagte am Mittwoch ein Sprecher der Kommune.

Die Verwaltung soll nun unter anderem Stadtviertel mit vornehmlich Ein- und Zweifamilienhäuser oder Doppelhaushälften ermitteln, die gute Voraussetzungen dafür bieten, dass Menschen im Alter aus einer zu groß gewordenen Wohnung ausziehen, um in eine nahe gelegene altersgerechte Wohnung umziehen. Gesucht werden soll in diesen Vierteln auch nach Grundstücken, wo entsprechende Tauschwohnungen eingerichtet werden können. Die Verwaltung werde nun mit der Arbeit an dem Projekt beginnen, sagte der Sprecher. Wann es erste Ergebnisse gebe, sei noch nicht klar.

Neubauten alleine können nach Ansicht der Initiatoren - ein Bündnis aus Grünen, Volt und der SPD - die Probleme des angespannten Wohnungsmarktes in Osnabrück nicht lösen. Bundesweit wohnen den Angaben zufolge in 60 Prozent der Eigenheime nur ein oder zwei Menschen, meist, weil die Kinder ausgezogen sind. Zu einem Auszug könnten sich viele Menschen nicht entscheiden, weil es in der gewohnten Umgebung an passenden, barrierefreien und bezahlbaren Alternativwohnungen fehle.

