100-Kilo-Bronze-Sau in Fußgängerzone gewaltsam demontiert

Eine 100 Kilo schwere Bronze-Sau, die in der Fußgängerzone in Lüneburg stand, ist das Opfer Krimineller geworden: Nach ersten Erkenntnissen sei sie bereits am frühen Sonntagmorgen gewaltsam demontiert und dann am Rathaus abgelegt worden, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. „Noch befindet sich die Figur bei der Polizei, doch die Stadt möchte Lüneburgs neuzeitliche Salzsau schnellstmöglich wieder aufstellen“, hieß es.