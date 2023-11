Großbrand in Wennigsen: Turnhalle völlig niedergebrannt

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei Löscharbeiten an der brennenden Turnhalle in Wennigsen.

Wennigsen (dpa/lni). Ein Großbrand hat in Wennigsen in der Region Hannover etwa 170 Einsatzkräfte der Feuerwehr in Atem gehalten. Eine Turnhalle der alten Polizeischule brannte völlig ab und stürzte ein. Das Feuer sei außerdem in die Zwischendecke des Übergangs zum Hauptgebäudes gezogen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Ziel sei, die Ausbreitung des Brandes auf das Hauptgebäude zu verhindern. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die alte Polizeischule steht seit etwa zehn Jahren leer.

Der Sprecher erklärte, dass die Einsatzkräfte das Dach des Übergangs geöffnet hätten, um Brandnester zu finden. Das Feuer sei noch nicht unter Kontrolle, betonte er am Nachmittag. „Es kommen immer wieder Flammen hoch.“ Er ging nicht davon aus, dass der Brand bis zur Dunkelheit gelöscht sein werde.

Nach Angaben der Polizei unterstützten Landwirte die Einsatzkräfte bei der Wasserversorgung. Zuvor hatte der Feuerwehrsprecher gesagt, die Wasserversorgung sei schwierig, ein Pendelverkehr mit Tankfahrzeugen sei eingerichtet worden. Auch die Feuerwehr Hannover unterstützte die Arbeiten mit Löschfahrzeugen, darunter einem sogenannten Teleskoplöscher, der den Angaben zufolge bei einer Höhe von 54 Metern das Dach ablöschen konnte.

Seit dem frühen Dienstagmorgen stand die Halle in Flammen. Schon bei der Anfahrt war der Feuerschein deutlich zu erkennen, wie der Sprecher sagte. Angaben zur Ursache und zur möglichen Schadenshöhe wurden nicht gemacht, Brandermittler sollten sich erst nach dem Löschen auf den Weg machen.

Über die Warn-App Nina ging am Dienstagmorgen um 7.51 Uhr eine Warnung an die Menschen in Wennigsen und in den Ortsteilen Wennigser Mark und Degersen: Fenster und Türen sollten geschlossen, Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Autofahrer sollten das Gebiet umfahren.

