Weil lobt Bund-Länder-Einigung zu Flüchtlingskosten

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil spricht nach dem Bund-Länder-Treffen im Bundeskanzleramt in Berlin.

In der Bund-Länder-Einigung zu den Flüchtlingskosten sieht Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil eine große Entlastung für die Kommunen. „Es ist gelungen, unter diesen schwierigen Bedingungen für die Kommunen noch einmal einen wesentlichen zusätzlichen Erstattungsbetrag miteinander zu vereinbaren“, sagte der SPD-Politiker am frühen Dienstagmorgen in Berlin nach Beratungen der Bundesländer mit Kanzler Olaf Scholz.