Wetter Unbeständiges Wetter in Niedersachsen und Bremen

Ein Wechsel aus Wolken und Regen erwartet die Menschen in Niedersachsen und Bremen am Freitag. Der Regen breitet sich im Tagesverlauf vom Südwesten zur Elbe hin aus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei schwachem Wind werden Temperaturhöchstwerte um zehn Grad erwartet. Auch in der Nacht zum Samstag bleibt es bedeckt und regnerisch. Im Südwesten lockert es sich später etwas auf. Die Temperaturen sinken nachts auf bis zu sechs Grad.