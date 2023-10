Altkanzler Schröder: SPD Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft

Altkanzler Gerhard Schröder lacht in Berlin.

Altkanzler Gerhard Schröder ist seit 60 Jahren Mitglied in der SPD. Dafür wird der wegen seiner Verbindungen nach Russland umstrittene Politiker in Hannover geehrt. Eine Entscheidung, mit der nicht alle in der Partei einverstanden sein dürften.