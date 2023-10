Nach tödlichen Schüssen an Haltestelle: Urteil erwartet

Ein 34 Jahre alter Mann wird an einer Stadtbahnhaltestelle in Hannover erschossen, als er einen Streit schlichten will: Am Freitag (9.00 Uhr) werden am Landgericht Hannover die Plädoyers und das Urteil gegen den 23 Jahre alten Angeklagten erwartet. Zuvor hatte der Mann nur vor der Polizei zugeben wollen, die Schüsse abgefeuert zu haben. Zu Prozessbeginn hatte der Verteidiger des Deutsch-Syrers überraschend erklärt, sein Mandant werde nur vor der Mordkommission ausführlich aussagen, nicht vor der Kammer. Gericht und Staatsanwältin reagierten irritiert.

Hannover (dpa/lni). Ein 34 Jahre alter Mann wird an einer Stadtbahnhaltestelle in Hannover erschossen, als er einen Streit schlichten will: Am Freitag (9.00 Uhr) werden am Landgericht Hannover die Plädoyers und das Urteil gegen den 23 Jahre alten Angeklagten erwartet. Zuvor hatte der Mann nur vor der Polizei zugeben wollen, die Schüsse abgefeuert zu haben. Zu Prozessbeginn hatte der Verteidiger des Deutsch-Syrers überraschend erklärt, sein Mandant werde nur vor der Mordkommission ausführlich aussagen, nicht vor der Kammer. Gericht und Staatsanwältin reagierten irritiert.

Der junge Mann steht laut Anklage unter Verdacht, am 28. Februar im Stadtteil Döhren mindestens zwei Mal mit einer halbautomatischen Waffe auf den 34-Jährigen geschossen zu haben. Ein Schuss traf das Opfer in den Bauch, der Mann starb kurz nach der Tat. An der Haltestelle sollen zunächst der damals 22-Jährige und der Bruder des Opfers in einen Streit geraten sein. Der 34-Jährige ging dazwischen, dann soll der 22-Jährige geschossen und den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen haben. Der Mann wurde in der Wohnung seiner Mutter in Hameln festgenommen, vorgeworfen werden ihm Totschlag und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen