Oldenburg startet bald in Grünkohlsaison: Mit Neuzüchtung

Oldenburg (dpa/lni). Die Grünkohlsaison in Oldenburg beginnt offiziell am 5. November - mit dem traditionellen Fest „Hallo Grünkohl“ auf dem Rathausmarkt. Das teilte das Marketingbüro der Stadt am Donnerstag mit. Grünkohl gebe es dann in vielen Variationen zu essen: klassisch gekocht, vegan, als Burger oder als Sushi. „Unsere lokalen und regionalen Akteure bringen kreative Köstlichkeiten und Entwicklungen rund um den Grünkohl auf den Rathausmarkt - gesunder Genuss ist garantiert“, teilte Silke Fennemann, Geschäftsführerin der Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH, mit.

Zudem stelle Christoph Hahn von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg die Neuzüchtung „Oldenburger Palme“ vor. Seit 2014 forsche die Uni an einer Grünkohlsorte, die die besten Eigenschaften verschiedener Sorten in sich vereine. Dabei seien verschiedene Sorten untersucht worden, die sich in Wuchshöhe, Form, Blattfarbe und Blattkräuselung unterschieden.

Oldenburg nennt sich seit einigen Jahren „Kohltourhauptstadt“. Als eine der wenigen Gemüsesorten, die im Winter frisch geerntet werden können, spielt Grünkohl von alters her eine wichtige Rolle in der Region.

