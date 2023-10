Nach Tötungsdelikt: Polizei fahndet weiter nach Verdächtigem

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau im Landkreis Holzminden hat die Polizei den Tatverdächtigen noch nicht gefasst. „Die Fahndungsmaßnahmen laufen weiter“, sagte am Donnerstag eine Sprecherin der Polizei. Gesucht wird ein 41 Jahre alter Mann. Er soll dem 39 Jahre alten Opfer erhebliche Stichverletzungen zugefügt haben, an denen die Frau am Dienstagabend vor einem Wohngebäude in Hehlen starb. Der 41-Jährige war in unbekannte Richtung geflüchtet.