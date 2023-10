Konzern drückt bei Sparprogramm der Marke VW aufs Tempo

Im Ringen um ein Sparprogramm bei der Marke Volkswagen drückt Konzern-Finanzvorstand Arno Antlitz aufs Tempo. Angesichts der am Donnerstag vorgelegten Quartalsbilanz müsse man hier zügig zu Ergebnissen kommen, sagte Antlitz am Donnerstagmorgen in einem internen Videointerview. „Betrachtet man allein die operative Marge im dritten Quartal, dann sollte uns das ein Warnsignal sein. 6,2 Prozent Umsatzrendite sind zu wenig, um entschlossen in die Zukunft investieren zu können“, sagte der Manager. „Deshalb müssen wir die Situation jetzt rasch verbessern.“