Göttinger Basketballer bezwingen Itelyum Varese

Göttingen (dpa/lni). Die Basketballer der BG Göttingen haben Itelyum Varese im Fiba Europe Cup bezwungen. Bei den favorisierten Italienern gewann das Team von Coach Olivier Foucart am späten Mittwochabend mit 91:79 (50:42). Dabei mussten die Niedersachsen verletzungsbedingt auf Kapitän Harper Kamp und Center Philipp Hartwich verzichten. Beste Werfer für Göttingen waren Point Guard Umoja Gibson mit 22 Punkten und Center Karlis Silins mit 20 Punkten.

Göttingen kam gut in die Partie und führte nach dem ersten Viertel mit 24:17. Die Niedersachsen erspielten sich im zweiten Viertel zwischenzeitlich einen Elf-Punkte-Vorsprung, hielten Varese immer auf Abstand. Besonders Gibson überzeugte in der ersten Hälfte mit 14 erzielten Punkten. Die Gäste zeigten weiter einen resoluten Auftritt und gingen mit 72:57 ins Schlussviertel. Dort machte es Varese noch einmal spannend, bevor Göttingen wieder davonzog. Göttingen war mit einem Sieg gegen das georgische Team von BC TSU Tiflis in die erste Gruppenphase des Fiba Europe Cups gestartet.

