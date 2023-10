Ausbau A1 zwischen Münster und Osnabrück verzögert sich

Wegen einer gescheiterten Ausschreibung verzögert sich der Ausbau der Autobahn 1 (Köln-Bremen) zwischen Münster und Osnabrück. Keines der Angebote habe sich als wirtschaftlich und damit zuschlagsfähig erwiesen, teilte die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH des Bundes (Deges) am Mittwoch in Düsseldorf mit. Zusammen mit der Autobahn GmbH des Bundes hatte die Deges den sechsspurigen Ausbau der Strecke zwischen den Anschlussstellen Münster-Nord und dem Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück an der Landesgrenze zu Niedersachsen als öffentlich-privates Projekt ausgeschrieben.