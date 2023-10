Agentur für Arbeit sucht Weihnachtsmänner

Stattliche Statur, sonore Stimme und guter Umgang mit Kindern sind Voraussetzungen für diesen Job - die Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven sucht Weihnachtsmänner. Für die anstehende Saison brauche die Weihnachtsmannvermittlung noch Fachkräfte für die Bescherung, teilte die Behörde am Mittwoch mit.

Bremen (dpa/lni). Stattliche Statur, sonore Stimme und guter Umgang mit Kindern sind Voraussetzungen für diesen Job - die Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven sucht Weihnachtsmänner. Für die anstehende Saison brauche die Weihnachtsmannvermittlung noch Fachkräfte für die Bescherung, teilte die Behörde am Mittwoch mit.

Bei den Kunden gefragt sei vor allem die „traditionelle Rolle des Weihnachtsmannes, der die Geschenke bringt“, sagte Jörg Nowag vom Presseteam der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven. Die Anzeige richte sich auch an Frauen, die als Weihnachtsengel gebucht werden könnten.

Die Bewerber sollten sich gut mit weihnachtlichem Gedicht- und Liedgut auskennen oder bereit sein, sich in die Materie einzuarbeiten. Wer außerdem vor ungewöhnlichen Arbeitszeiten und unbequemer Arbeitskleidung nicht zurückschrecke und sich durch schräges Blockflötenspiel nicht aus der Ruhe bringen lasse, habe gute Chancen, teilte die Agentur mit.

Die Weihnachtsmänner kommen beispielsweise beim Weihnachtsfest im Familienkreis, in Kindergärten und bei Firmenfeiern zum Einsatz. Die Agentur bietet die Vermittlung von Weihnachtsmännern seit mehr als 40 Jahren an. Viele, die den Job machen, sagen laut Nowag: „Es gibt gar nichts Schöneres, als anderen an Weihnachten eine Freude zu machen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen