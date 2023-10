Frau stirbt nach Stichverletzungen: Fahndung

In einem kleinen Ort im Landkreis Holzminden kommt eine Frau gewaltsam zu Tode - sofort wird nach dem Tatverdächtigen gefahndet. War es eine Beziehungstat?

Hehlen (dpa/lni). Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Hehlen im Landkreis Holzminden fahndet die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Die 39-Jährige starb nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Mittwoch an erheblichen Stichverletzungen, die ihr mutmaßlich von einem 41-Jährigen zugefügt wurden. Der Mann flüchtete nach der Tat.

Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge am Dienstagabend vor einem Wohngebäude in Hehlen. Erste Erkenntnisse der Ermittler sprechen dafür, dass es sich um eine Beziehungstat handelt. Der 41-Jährige sei in unbekannte Richtung vom Tatort geflüchtet. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Polizei leitete eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen ein. Gesucht wurde nach einem 1,80 Meter großen Mann mit Tätowierungen an den Armen und einer Stirnglatze. Der Mann soll mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Jacke, schwarzen Schuhen sowie einer Mütze und Kapuze bekleidet sein. Zur Ermittlung des Aufenthaltsortes seien mehrere Einsatzkräfte im Bereich Bodenwerder und Hehlen eingesetzt, hieß es. Die Polizei warnte davor, Kontakt zu dem Gesuchten aufzunehmen, wenn er angetroffen werden sollte. Stattdessen soll die Polizei verständigt werden.

