Autofahrer bei Überholmanöver tödlich verunglückt

Ein Autofahrer ist im Emsland bei einem Überholmanöver tödlich verunglückt. Der 58-Jährige habe am Dienstagabend auf einer Straße zwischen Haselünne und Herzlake mehrere Autos überholt und sei beim Wiedereinscheren ins Schleudern geraten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei sei er von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann sei dabei so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort starb.