Polizei fahndet nach Tötungsdelikt nach Tatverdächtigem

Nach einem Tötungsdelikt hat die Polizei im Landkreis Holzminden eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen eingeleitet. Gesucht werde nach einem 1,80 Meter großen Mann mit Tätowierungen an den Armen und einer Stirnglatze, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Angaben zum Opfer macht sie zunächst nicht. Informationen der „Deister- und Weserzeitung“ zufolge steht der Mann im Verdacht, eine Frau getötet zu haben. Die Tat hatte sich laut Polizei am Dienstagabend in Hehlen ereignet.